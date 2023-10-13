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Сегодня, 13:15

«Виннипег» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Флорида» 14 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Фото Getty Images
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14 октября в регулярном чемпионате НХЛ встретятся «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз», которые открыли сезон поражениями. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально посмотреть прямую трансляцию невозможно.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы добиться успеха. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.55 (38%), ничья доступна за 4.20 (22%).

Взять триумф «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.85, этот рынок на «Флориду» оценили в 1.94.

Также предложены варианты на победу любой из команд с учетом форы: Ф1 (-1.5) — за 2.92, Ф2(+1.5) — за 1.40.

Тотал больше 6.5 гола идет за 1.93, ТМ 6.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 4.20, обратный вариант доступен за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Флорида»

Команды стартовали в новом сезоне с поражений: хозяева уступили «Калгари» (3:5), гости — «Миннесоте» (02:). Однако в очном противостоянии соперники, вероятно, смогут порадовать болельщиков — в первую очередь высокой результативностью. В последних 10 очных матчах «Джетс» и «Пантерз» всего три раза не дотянули до отметки в семь заброшенных шайб на двоих. А в прошлом сезоне они ни разу не опустились ниже этого показателя. Особенно ярко действует «Виннипег» — в семи из 10 последних встреч с «Флоридой» команда отличилась минимум четыре раза. «Воздушная армия» неплохо проявила себя и на старте этого сезона — отгрузила три шайбы «Калгари» (3:5).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.14.

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