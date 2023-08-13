Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Спартак» — фаворит игры с «Зенитом» за неделю до старта матча

Евгений Коростелев
Квинси Промес.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Санкт-петербургский «Зенит» в четвертом туре чемпионата России обыграл дома «Факел» (2:0), в то время как «Спартак» проиграл в Екатеринбурге «Уралу» (2:3). Расстояние между главными претендентами на чемпионство перед очным матчем сократилось до двух очков — благодаря этому битва в Москве получится еще более принципиальной и горячей.

Она состоится 20 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

За неделю до игры букмекерская компания Olimpbet считает красно-белых фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.91 (23%), успех «Зенита» — за 2.72 (36%).

На три и более мяча уже сейчас предложено поставить за 1.55, на ТМ 2.5 — за 2.45. Все шесть игр с участием москвичей в этом сезоне были верховыми.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.50, а «обе забьют — нет» — в 2.59.

Концовки трех из четырех последних матчей получились огненными — после 75-й минуты обязательно забивался как минимум один мяч. Гол на этом отрезке можно взять за 1.73.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Букмекеры предполагают, что команды закончат вничью. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
14
12
Читайте также
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире