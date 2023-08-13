«Спартак» — фаворит игры с «Зенитом» за неделю до старта матча

Санкт-петербургский «Зенит» в четвертом туре чемпионата России обыграл дома «Факел» (2:0), в то время как «Спартак» проиграл в Екатеринбурге «Уралу» (2:3). Расстояние между главными претендентами на чемпионство перед очным матчем сократилось до двух очков — благодаря этому битва в Москве получится еще более принципиальной и горячей.

Она состоится 20 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

За неделю до игры букмекерская компания Olimpbet считает красно-белых фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.91 (23%), успех «Зенита» — за 2.72 (36%).

На три и более мяча уже сейчас предложено поставить за 1.55, на ТМ 2.5 — за 2.45. Все шесть игр с участием москвичей в этом сезоне были верховыми.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.50, а «обе забьют — нет» — в 2.59.

Концовки трех из четырех последних матчей получились огненными — после 75-й минуты обязательно забивался как минимум один мяч. Гол на этом отрезке можно взять за 1.73.

Букмекеры предполагают, что команды закончат вничью. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей