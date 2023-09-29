Хоффенхайм

29 сентября дортмундская «Боруссия» проведет непростой выезд в бундеслиге против «Хоффенхайма». Игра шестого тура состоится на «ПреЗеро-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Букмекерская контора Olimpbet назвала явными фаворитами гостей. На успех дортмундцев предложен коэффициент 2.19, что соответствует 44% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), триумф зинсхаймцев — в 3.00 (32%).

«Боруссия» забила как минимум однажды в 12 выездах бундеслиги подряд. Первый гол матча в исполнении черно-желтых можно взять за 1.79. На то, что счет откроют хозяева, предложили 2.10.

Эксперты ожидают много результативных ударов. Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.78.

Обмен меткими попаданиями идет за 1.39. Обратный рынок — за 3.01.

Самый вероятный счет — 1:1. В компании Olimpbet на него дали котировку 8.00.

Эксперты ждут гола Себастьена Аллера. На точный выстрел форварда можно поставить за 2.48.

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