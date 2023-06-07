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Ига Свентек — Кори Гауфф: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 7 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Кори Гауфф 7 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Кори Гауфф.
Фото Global Look Press
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7 июня в четвертьфинале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» состоится повторение прошлогоднего матча за титул — Ига Свентек сразится с Кори Гауфф. Матч польки против американки начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 6:0 в пользу первой ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у 19-летней теннисистки из США нет шансов на проход в следующий раунд. Взять ее успех можно за коэффициент 8.25, что приблизительно 8% вероятности исхода. Триумф Свентек доступен за мизерные 1.09 (92%).

Ставка в 1000 рублей на Гауфф в случае гиперсенсации принесет весомые 8250 рублей, а чистая прибыль составит 7250 рублей.

Тотал меньше 17.5 гейма идет за 2.10, ТБ 17.5 — за 1.78. В последнем матче в Дубае в апреле этого года Свентек отдала американке шесть геймов.

Эксперты не сомневаются, что игра завершится 2:0 в пользу польки (1.31) — в шести очных играх она не отдала Гауфф ни одного сета.

Выигрыш Иги с форой (-6.5) гейма доступен за 1.89, победа Кори (+8.5) — за 1.96.

В двух из шести встреч с Гауфф Свентек вешала сопернице «баранку», а на этом турнире она выиграла со счетом 6:0 четыре сета из шести (один не был доигран). На то, что в одной из партий американка не возьмет ни гейма, котировка — 4.30.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Кори Гауфф

Ига просто восхитительна на этом турнире — в трех первых раундах отдала всего восемь геймов, а в четвертом Цуренко не выдержала избиения и снялась при счете 1:5 в первом сете. Тем самым украинка подарила и без того свежей и внезапной Свентек лишние минуты отдыха.

Да, Гауфф станет для польки первым серьезным испытанием, но лишь на бумаге. Разница в классе между первой и шестой ракетками мира колоссальна — Кори до сих пор ни разу не взяла у соперницы ни сета, в четырех играх из шести она не набрала меньше пяти геймов. Похожего исхода стоит ждать и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 18.5 за 1.73.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
Кори Гауфф
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