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Сегодня, 13:15

«Интер» — «Аталанта»: прогноз на матч Кубка Италии 31 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года
Артем Белинин
Лаутаро.
Фото Global Look Press
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31 января в матче четвертьфинала Кубка Италии сыграют «Интер» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
31 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Аталанта

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 2.07, это примерно 48% вероятности. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех «Аталанты» — в 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.48, Ф2(0) — за 2.75.

Эксперты считают, что матч будет результативным — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.74.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.66.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

Матч «Интера» и «Аталанты» должен получиться огненным — у команд в ростере настоящие голевые машины. Бергамаск Лукман — второй бомбардир серии А (12), а Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес на двоих оформили 25 голов во всех турнирах. Оборона тоже располагает к голам — «Аталанта» пропустила в восьми из десяти прошедших матчей, а «Интер» пропустил подряд от скромных «Кремонезе» и «Эмполи».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

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ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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