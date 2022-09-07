В одном из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» сойдется с мюнхенской «Баварией». Игра между вице-чемпионом Италии и чемпионом Германии пройдет на знаменитой арене «Сан-Сиро» 7 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Обслужит ее французский арбитр Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество должно быть на стороне «Баварии». На победу чемпиона Германии можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Успех «Интера» идет за 3.90 (25%), ничья — за 4.40 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае, если он случится, принесет выплату в 4400 рублей.

Если вам кажется, что «Интер» сумеет сдержать Мане, Мюллера и других звезд «Мюнхена», возьмите вариант 1Х за 2.02.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент небольшой — 1.47. Эксперты даже верят, что команды забьют четыре и больше гола — на это открыта котировка 2.20.

ИТБ1 (1.5) оценен в 2.40, ИТБ2 (1.5) — в 1.59. Учитывая, насколько результативны соперники, можно ждать прохода каждой из этих ставок.

У «Баварии» наиболее вероятным автором гола считается Садио Мане — на его точный удар можно поставить за 2.50. У «Интера» разящий выстрел Лаутаро Мартинеса идет за 3.00.

Пенальти оценен в 2.40, удаление — в 4.00.