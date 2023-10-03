3 октября «Интер» и «Бенфика» зарубятся за первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок второго тура группового этапа пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Встреча соперников по квартету D стартует по свистку арбитра Данни Маккели из Нидерландов в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск.

В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Успех лиссабонцев предложен с котировкой 4.76 (21%). Ничью оценили в 4.07 (25%).

Виктория «Интера» с форой (-1) имеется за 2.23. Если верите, что «Бенфика» навяжет миланцам борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13. «Обе забьют» дали за 1.75, обратный вариант — за 2.08.

На выходных парни Симоне Индзаги расправились с «Салернитаной» (4:0) — Лаутаро Мартинес оформил покер. Гол аргентинца в ворота «орлов» идет за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бенфика»

Фавориты группы D стартовали с очковых потерь: черно-синие только за три минуты до финального свистка вырвали ничью в гостях у «Реал Сосьедад» (1:1), лиссабонцы дома влетели «Зальцбургу» (0:2). Оба клуба невероятно мотивированы и точно будут искать счастья в атаке — как они и привыкли. Миланцы уже трижды громили соперников в нынешнем розыгрыше серии А, «орлы» пробили «верх» по голам во всех выездах этого сезона. Да и предыдущая встреча «Интера» и «Бенфики» в Милане прошла совсем недавно и получилась яркой — в апреле команды устроили перестрелку в четвертьфинале ЛЧ-2022/23, в которой не оказалось победителя (3:3).

Рекомендуемая ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

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