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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Балтика» 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
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3 октября «Зенит» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Балтикой». Игра состоится на «Газпром Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 17.00 мск.

FONBET Кубок России. Группа C
03 окт, 17:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Балтики» — за 6.80 (11%).

В третьем туре Кубка России калининградцы победили сине-бело-голубых 1:0. На ничью или триумф команды Сергея Игнашевича котировка — 2.68.

Можете подстраховать гостей с форой (+1) за 2.01. Если же верите в комфортный триумф питерцев, возьмите Ф1(-1) за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 1.99.

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На два и более гола в исполнении хозяев котировка — 1.54, на один и меньше — 2.31.

Если считаете, что обозленный последними поражениями «Зенит» забьет в обоих таймах, оформите этот вариант за 2.27.

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ФК Зенит
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