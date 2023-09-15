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Сегодня, 14:45

«Интер» — «Милан»: Адамян считает, что Лаутаро и компания вынудят соперника отыгрываться

Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
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16 сентября в 19.00 по московскому времени «Интер» и «Милан» сыграют в четвертом туре итальянской серии А. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

В какой форме «Интер»

Поражение в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:1) закалило нерадзурри. В восьми последующих матчах подопечные Симоне Индзаги один раз сыграли вничью и одержали семь побед. Старт нового розыгрыша серии А получается максимально уверенным: обыграны «Монца» (2:0), «Кальяри» (2:0) и «Фиорентина» (4:0). «Интер» — единственная команда, не пропустившая в трех стартовых турах.

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Это стало возможно в том числе благодаря уверенной игре нового вратаря Янна Зоммера. Продав Андре Онану в «Манчестер Юнайтед», Марсело Брозовича в «Аль-Наср» и Робина Госенса в «Унион», черно-синие потратили вырученные деньги на голкипера «Баварии» Зоммера, полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, защитника «Баварии» Бенжамена Павара и нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Команда стала сильнее и справедливо идет в фаворитах нового сезона.

Накануне миланского дерби Индзаги может смущать только тот факт, что во время паузы в чемпионате его подопечные провели на поле в своих национальных сборных почти на 500 минут больше, чем игроки «Милана». Серия А только стартовала, но сил, возможно, не хватит.

 
Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

В какой форме «Милан»

Россонери пока также идут без потерь. В активе команды победы над «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1). Лучшим бомбардиром является Оливье Жиру, забивший четыре гола (три с пенальти). Нападающий получил травму в расположении сборной Франции, но в четверг вернулся к тренировкам с «Миланом» в общей группе.

Если Жиру все же будет не готов на сто процентов, результат может сделать кто-то из новичков. Летом красно-черные неплохо поработали на трансферном рынке: полузащитники Тиджани Рейндерс (перешел из АЗ) и Рубен Лофтус-Чик, а также игрок атаки Кристиан Пулишич (оба — из «Челси») моментально вписались в основной состав, а Самуэль Чуквуезе («Вильярреал») и Ноа Окафор («Зальцбург») успешно выходят на замены.

Восемь забитых мячей — лучший результат наряду с «Интером». Шесть из них россонери отправили в ворота соперников в первых таймах. Скорее всего, и в субботу подопечные Стефано Пиоли постараются сделать положительный результат сразу. Правда, и нерадзурри также не любят откладывать дело в долгий ящик.

«Интер» — «Милан»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались пять раз, у «Интера» четыре победы при одном поражении. Нерадзурри лишили россонери двух трофеев — выбили из Лиги чемпионов на полуфинальной стадии (2:0, 1:0) и разгромили в матче за Суперкубок Италии (3:0). В чемпионате команды обменялись победами — 3:2 в пользу «Милана» и 1:0 в пользу «Интера».

 
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Прогноз Карена Адамяна на матч «Интер» — «Милан» 16 сентября

«Несмотря на то что обе команды подошли к дерби без очковых потерь, букмекеры считают фаворитами именно нерадзурри. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. Статистика за «Интер»: черно-синие забили первыми в 10 последних матчах против «Милана», которые не завершались со счетом 0:0. Чаще всего это делал Лаутаро Мартинес. Аргентинец — главная звезда нерадзурри, он забил уже пять голов в стартовых турах нового сезона. Мартинес — главная угроза для россонери, которые в отличие от земляков дважды пропустили в первых трех матчах», — поделился мыслями Адамян.

На вариант «Интер» забьет первый гол в матче» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.78.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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