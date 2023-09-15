15 сентября СКА попытается прервать трехматчевую серию из поражений в поединке с одним из лидеров Западной конференции — московским «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и KHL PRIME стартует в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: поставить на выигрыш армейцев в основное время можно за 1.93, что составляет около 50% вероятности. Победа гостей доступна с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).

Считаете, что соперники выйдут за пределы основного времени? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном исходе принесет 4100 рублей.

В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.

Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Эксперты ожидают результативную разборку: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.

В половине матчей прошлого регулярного чемпионата клубы отправлялись как минимум в дополнительное время. В текущем сезоне «Динамо» и СКА на двоих провели уже 11 игр в КХЛ, и только москвичи зашли за рамки трех периодов — да и то однажды. Наличие овертайма в предстоящем поединке идет за 4.10, вариант «овертайма не будет» — за 1.23.

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