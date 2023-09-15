Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
15 сентября СКА попытается прервать трехматчевую серию из поражений в поединке с одним из лидеров Западной конференции — московским «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и KHL PRIME стартует в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: поставить на выигрыш армейцев в основное время можно за 1.93, что составляет около 50% вероятности. Победа гостей доступна с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).
Считаете, что соперники выйдут за пределы основного времени? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном исходе принесет 4100 рублей.
В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.
Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:
• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;
• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.
Эксперты ожидают результативную разборку: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.
В половине матчей прошлого регулярного чемпионата клубы отправлялись как минимум в дополнительное время. В текущем сезоне «Динамо» и СКА на двоих провели уже 11 игр в КХЛ, и только москвичи зашли за рамки трех периодов — да и то однажды. Наличие овертайма в предстоящем поединке идет за 4.10, вариант «овертайма не будет» — за 1.23.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -