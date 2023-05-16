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16 мая, 08:15

«Интер» — «Милан»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 16 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Интер» — «Милан».
Фото Global Look Press
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16 мая «Интер» с «Миланом» сойдутся на общем для них стадионе «Джузеппе Меацца» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Клемана Тюрпена. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер» стартует с 21.55. В первом поединке «Интер» победил 2:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.11, что соответствует 47% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.39 (28%), триумф номинальных гостей — за 3.74 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3390 рублей, если команды не определят сильнейшего.

Эксперты не видят «Милан» в финале ЛЧ. На проход россонери доступна гигантская котировка 10.50, на черно-синих — мизерная: 1.04.

В последних восьми матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

В предыдущих шести встречах соперники огорчали друг друга только раз — в пяти поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ идет за 1.90, обратный рынок — за идентичные 1.91.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный итог — ничья. На 1:1 представлен коэффициент 6.18.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Серия без поражений у парней Симоне Индзаги в Лиге чемпионов насчитывает пять игр, из которых три — победы. А во всех турнирах команда отпраздновала успех в семи встречах кряду с общим счетом 21:3. У нерадзурри уже семь «сухарей» в текущем розыгрыше ЛЧ — клуб обновил личный рекорд в главном еврокубке.

В четырех свиданиях с «Миланом» из пяти предыдущих «Интер» забивал минимум дважды. Поражение от черно-синих для коллектива Стефано Пиоли стало третьим в 11 матчах текущей ЛЧ, из которых пять россонери выиграли. Красно-черные тоже довольно уверенно выступают в обороне и в семи прошлых встречах турнира пропустили лишь три раза. При этом «Милан» не пропустил от «Интера» лишь раз в 15 последних столкновениях.

В итоге мы получим очень засушливый поединок, в котором «Интер» будет спокойно оборонять результат первой игры. И максимум, которого добьется «Милан», — ничья престижа.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.07.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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