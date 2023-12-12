12 декабря в Милане в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют будущие участники плей-офф — «Интер» и «Реал Сосьедад». Команды встретятся на арене «Сан-Сиро», начало игры в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сандро Шерер из Швейцарии. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Интер» серьезным фаворитом встречи, на которого можно поставить с коэффициентом 1.67. Вероятность такого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Реала Сосьедад» — за 5.15 (15%).

Если считаете, что гости не уступят в предстоящей игре, возьмите Х2 за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.

На то, что «Интер» забьет минимум дважды, котировка — 1.82. Такое же условие на «Реал Сосьедад» дано за 3.76.

Вероятность гола Арсена Захаряна довольно низка — 7.20. Если будете ставить на автора гола, лучше выбрать Лаутаро Мартинеса за 2.08 или Маркуса Тюрама за 2.80.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад»

Если вы смотрели последние крупные матчи «Сосьедада», то наверняка заметили, как интенсивно и эстетично он атакует. Здорово заиграл Захарян, который получает больше игрового времени в связи с травмой Барренечеа. С ним баски забили пять мячей в трех предыдущих играх (в том числе трижды — «Вильярреалу»), а еще имели массу моментов во встрече с «Зальцбургом».

«Интер» же всегда агрессивен дома, поэтому с его стороны гол обязательно придет. В последний раз миланцы не забили на своем поле в апреле этого года.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.

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