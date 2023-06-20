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Сегодня, 16:15

Исландия — Португалия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images
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20 июня сборная Португалии в отборочном турнире Евро-2024 сыграет с Исландией. Игра состоится в Рейкьявике на арене «Лаугардалсвеллур» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен немец Даниэль Зиберт.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. ()
Исландия
Португалия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что Португалия наберет три очка в четвертом подряд матче отбора. На победу Роналду и компании можно поставить с коэффициентом 1.33, это около 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.69 (17%), успех Исландии — за 10.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 10 250 рублей.

Можете подстраховать хозяев или увеличить коэффициент на фаворита с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.87.

Если же считаете, что дома Исландия составит конкуренцию Португалии, возьмите вариант 1Х за 3.58.

Приятная котировка выставлена на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. В трех первых играх отбора с участием Португалии прошел «верх».

В двух встречах из трех Роналду и Леау били с точки — Криш забил, а Рафаэл промазал. Пенальти оценен в 2.70.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу Португалии — 5.68;

  • 1:0 — 6.60;

  • 3:0 — 7.15.

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Сборная Португалии по футболу
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