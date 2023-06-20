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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Марта Костюк — Анастасия Потапова: россиянка вынудит украинку грустить после матча

Прогноз на матч WTA Бирмингем Марта Костюк — Анастасия Потапова 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Анастасия Потапова.
Фото Getty Images
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20 июня в английском Бирмингеме состоится российско-украинское противостояние: Марта Костюк в первом круге сыграет с Анастасией Потаповой. Игра начнется не раньше 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу россиянки.

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Потапова — фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Ее успех можно взять за 1.62, вероятность этого исхода — приблизительно 61%. Триумф Костюк идет за 2.20 (39%).

Ставка в 1000 рублей на украинскую спортсменку в случае ее выигрыша принесет 2200 рублей, или 1200 рублей чистой прибыли.

Эксперты не только верят в победу Потаповой, но и что она будет очень уверенной: на счет 2:0 котировка — 2.38.

При этом викторию Костюк хотя бы в одной партии оценивают в 1.54. Правда, в единственном матче с Потаповой в этом году она выиграла всего четыре гейма.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.68, ТМ 20.5 — за 2.10.

Если считаете, что Костюк сильно не отстанет по выигранным геймам, поставьте на Ф1(+2.5) за 1.88. А вот разницу (-2.5) в пользу Костюк предложено взять за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Марта Костюк — Анастасия Потапова

Потапова и Костюк проведут второй матч в этом году. Предыдущий случился в конце марта в Майами и целиком остался за россиянкой — 6:1, 6:3. Теперь же девушкам предстоит сразиться на траве, где прежде на взрослом уровне они успехов не имели: Костюк никогда не выигрывала больше двух встреч подряд (у нее вообще всего четыре победы в основных сетках на этом покрытии). А Потапова провела всего один матч в 2021-м и имеет суммарно три победы в профессионалах. Однако Анастасия добивалась серьезных результатов по юниорам: в 2016-м взяла юниорский Уимблдон.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 1.62.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Потапова
Марта Костюк
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