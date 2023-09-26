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Сегодня, 09:15

Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: прогноз на финал ATP Чжухай 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч ATP Чжухай Карен Хачанов — Йосихито Нисиока 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Карен Хачанов.
Фото Getty Images
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26 сентября российский теннисист Карен Хачанов может выиграть первый с 2018 года турнир ATP. В финале соревнований в китайском Чжухае ему будет противостоять японец Йосихито Нисиока. Встреча между 15-й и 46-й ракетками мира начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу Хачанова.

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Он же считается фаворитом финала. В букмекерской компании Winline на победу Карена можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Успех Нисиоки доступен за 2.32 (39%).

Тотал больше 22.5 гейма в матче предложено оформить за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.95.

Соперники трижды играли друг с другом в трехсетовом формате, и японец всегда брал хотя бы партию. На то, что он выиграет один из отрезков, котировка — 1.49.

Если верите, что Хачанов закроет Нисиоку в двух партиях, возьмите счет 2:0 за 2.50.

Выигрыш аутсайдера с форой (+2.5) гейма оценен в 1.82, триумф фаворита с (-2.5) — в 1.99.

В том случае, если теннисисты проведут на корте два сета, сыграет ставка с коэффициентом 1.61. Если три — тогда 2.33.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока

После победы Карена над Кордой многие ждали российский финал в Чжухае, потому что Карацев был фаворитом игры с Нисиокой. Однако японец довольно неожиданно и достаточно уверенно обыграл Аслана — победил 2:0, уступая 1:4 во втором сете. Йосихито показал очень большое рвение и энергию — блестяще перемещался по корту и не давал прошить себя мощнейшими ударами с форхенда.

Хачанов на этом турнире победил Болта, Макдональда и Корду — в каждом матче он был максимально сосредоточен и не позволял себе «взорваться» эмоциями, даже когда не все получалось. Благодаря терпению он и дошел до первого за полтора года финала ATP.

Такое же терпение Карену будет необходимо в противостоянии с Нисиокой. К слову, он уже добивался успеха в противостоянии с японцем — выиграл у него четыре из пяти встреч. Причем в последней — на Australian Open в этом году — Хачанов повесил две «баранки».

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова за 1.62.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
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