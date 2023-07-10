10 июля испанец Карлос Алькарас встретится с Маттео Берреттини из Италии. Поединок четвертого круга Уимблдона стартует не ранее 18.00 по московскому времени. Британский «мейджор» в России не транслируют. В личных встречах преимущество за первым номером мирового рейтинга — 2:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Алькарасу: взять триумф первой ракетки мира можно за 1.42, это примерно 67% вероятности. Успех Берреттини доступен за 2.94 (33%).

Единственная встреча соперников в турнирах «Большого шлема» завершилась в пользу итальянца. Ставка в 1000 рублей на Маттео при благоприятном исходе принесет 2940 рублей.

Тотал больше 40.5 гейма оценен в 1.80, ТМ 40.5 — в 2.02.

Также предложен ряд ставок на выигрыш одного из спортсменов с форой:

• Ф1(-2.5) — за 1.66, Ф2(1.5) — за 2.24;

• Ф1(-3.5) — за 1.87, Ф2(3.5) — за 1.95.

Счет 3:0 в пользу испанца идет за 2.85 — это самый возможный итог матча, по версии экспертов. При этом на победу Берреттини хотя бы в одной партии представлен коэффициент 1.36.

На наличие тай-брейка дали котировку 1.28, на его отсутствие — 3.44.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Маттео Берреттини

Первая ракетка мира столкнется с самым большим испытанием по ходу нынешнего турнира — испанца ждет сражение с финалистом Уимблдона-2021. На пути в четвертый раунд и Алькарас, и Берреттини проиграли только по одному сету. В очном противостоянии все тоже очень запутанно: да, Карлос лидирует по выигрышам у Маттео (2:1). Но именно итальянец победил в их единственной предыдущей встрече в турнирах «Большого шлема». Во всех трех матчах соперников не обошлось без тай-брейка. Очень многое говорит о том, что поединок на Центральном корте может зайти слишком далеко.

Рекомендуемая ставка: тотал больше четырех сетов за 2.10 (если в игре будет ровно четыре партии, то случится возврат).

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