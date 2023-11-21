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Сегодня, 12:15

Косово — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Косово — Белоруссия 21 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Белоруссия — Косово.
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21 ноября Косово примет сборную Белоруссии на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине. Поединок 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Георги Кабаков из Болгарии. В России не проведут прямой эфир встречи.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы Косово: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).

Триумф «Золотых мальчиков» с форой (-1) идет за 2.14. Опция Ф2(+1) ждет вас за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77. Вариант «обе забьют» представлен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В первом круге «Белые крылья» одолели косоваров (2:1). Индивидуальный тотал белорусов больше одного гола можно взять за 2.87.

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Парни Приможа Глихи не пропустили в двух домашних встречах из четырех. Еще один «сухарь» хозяев дали за 2.15.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Золотых мальчиков» или ничью:

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