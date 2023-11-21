21 ноября Косово примет сборную Белоруссии на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине. Поединок 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Георги Кабаков из Болгарии. В России не проведут прямой эфир встречи.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы Косово: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).

Триумф «Золотых мальчиков» с форой (-1) идет за 2.14. Опция Ф2(+1) ждет вас за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77. Вариант «обе забьют» представлен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В первом круге «Белые крылья» одолели косоваров (2:1). Индивидуальный тотал белорусов больше одного гола можно взять за 2.87.

Парни Приможа Глихи не пропустили в двух домашних встречах из четырех. Еще один «сухарь» хозяев дали за 2.15.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Золотых мальчиков» или ничью:

1:0 и 2:0 — за 6.00 и 6.70;

1:1 и 0:0 — за 7.00 и 7.31.

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