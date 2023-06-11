11 июня пройдет заключительный матч российского футбола в сезоне-2022/23: в финале Кубка России сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.99, это приблизительно 50% вероятности. На ничью и выигрыш «Краснодара» предложена одинаковая котировка 3.69 (25%).

Думаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3690 рублей.

«Краснодар» еще ни разу не брал трофеи на высшем уровне российского футбола: вероятность того, что кубок достанется «быкам», оценена в 2.55. Этот рынок на москвичей доступен за 1.57.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.40;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.75.

Предстоящий поединок может получиться результативным, тем более что команды уже дважды в этом сезоне устраивали яркие встречи, в которых победили армейцы (3:0 и 4:1). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.

Прогноз и ставка на финал Кубка России 11 июня 2023 года

Последние два финала турнира получились яркими (3:1 и 2:1), а в предстоящем матче столкнутся команды из топ-5 РПЛ по результативности. В этом сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались четыре раза и дважды забивали на двоих минимум три мяча. В хорошей форме нападающие команд: Федор Чалов в этом сезоне наколотил 23 мяча в 40 играх во всех турнирах, Джон Кордоба отличился 20 раз в 36 встречах.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

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