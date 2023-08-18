19 августа «Краснодар» в пятом туре РПЛ сразится с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.

«Краснодар» считается приличным фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу южан выставлен коэффициент 1.89, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья идет за 3.98 (24%), успех «Локомотива» — за 3.93 (24%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет выплату в 3930 рублей, а чистая прибыль составит 2930 рублей.

На то, что железнодорожники не проиграют, предложен коэффициент 1.96.

Три из четырех матчей между командами в прошлом сезоне были очень результативными. Поэтому стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча за 1.63, ТМ 2.5 при этом идет за 2.35.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

Монструозный коэффициент 4.00 выставлен на победу «Локомотива» по угловым. Верите, что москвичи будут очень активны у чужих ворот?

Несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

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