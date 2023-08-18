Букмекеры считают «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ, лидирующий «Краснодар» даже не в топ-3

Перед стартом насыщенного пятого тура чемпионата России букмекерская компания Olimpbet предлагает взглянуть на шансы команд в борьбе за трофей. По мнению аналитиков, «Зенит» по-прежнему имеет серьезное превосходство над конкурентами. На то, что клуб из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд станет сильнейшим в стране, котировка — 2.10. При этом команда Семака после четырех туров идет в середине таблицы с отставанием в пять баллов от «Краснодара».

Сами «быки» не входят даже в топ-3 претендентов (6.95). Обгоняют их «Спартак» (4.50) и ЦСКА (5.45) — именно в таком порядке. Притом что армейцы по дополнительным показателям превосходят красно-белых, — у обеих команд по девять баллов с опозданием в три балла перед «Краснодаром».

Между перечисленной четверкой и остальными клубами РПЛ образовалась пропасть, хотя тот же «Локомотив» еще недавно котировался выше «Краснодара». Железнодорожники набрали только пять очков, а на их триумф выставлен коэффициент 40.0. На такой же можно поставить, если верите в «Динамо».

Шансы остальных коллективов распределились следующим образом:

«Ростов» и «Урал» — по 99.0;

«Крылья Советов» — 150;

«Сочи» и «Ахмат» — 500;

«Рубин» — 1500;

«Балтика» — 2500;

«Оренбург» — 3500;

«Факел» и «НН» — 5000.

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