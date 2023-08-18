Букмекеры считают «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ, лидирующий «Краснодар» даже не в топ-3

Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
Перед стартом насыщенного пятого тура чемпионата России букмекерская компания Olimpbet предлагает взглянуть на шансы команд в борьбе за трофей. По мнению аналитиков, «Зенит» по-прежнему имеет серьезное превосходство над конкурентами. На то, что клуб из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд станет сильнейшим в стране, котировка — 2.10. При этом команда Семака после четырех туров идет в середине таблицы с отставанием в пять баллов от «Краснодара».
Сами «быки» не входят даже в топ-3 претендентов (6.95). Обгоняют их «Спартак» (4.50) и ЦСКА (5.45) — именно в таком порядке. Притом что армейцы по дополнительным показателям превосходят красно-белых, — у обеих команд по девять баллов с опозданием в три балла перед «Краснодаром».
Между перечисленной четверкой и остальными клубами РПЛ образовалась пропасть, хотя тот же «Локомотив» еще недавно котировался выше «Краснодара». Железнодорожники набрали только пять очков, а на их триумф выставлен коэффициент 40.0. На такой же можно поставить, если верите в «Динамо».
Шансы остальных коллективов распределились следующим образом:
«Ростов» и «Урал» — по 99.0;
«Крылья Советов» — 150;
«Сочи» и «Ахмат» — 500;
«Рубин» — 1500;
«Балтика» — 2500;
«Оренбург» — 3500;
«Факел» и «НН» — 5000.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -