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Сегодня, 16:15

Букмекеры считают «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ, лидирующий «Краснодар» даже не в топ-3

Артем Мазилкин
Корреспондент
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Перед стартом насыщенного пятого тура чемпионата России букмекерская компания Olimpbet предлагает взглянуть на шансы команд в борьбе за трофей. По мнению аналитиков, «Зенит» по-прежнему имеет серьезное превосходство над конкурентами. На то, что клуб из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд станет сильнейшим в стране, котировка — 2.10. При этом команда Семака после четырех туров идет в середине таблицы с отставанием в пять баллов от «Краснодара».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Сами «быки» не входят даже в топ-3 претендентов (6.95). Обгоняют их «Спартак» (4.50) и ЦСКА (5.45) — именно в таком порядке. Притом что армейцы по дополнительным показателям превосходят красно-белых, — у обеих команд по девять баллов с опозданием в три балла перед «Краснодаром».

Между перечисленной четверкой и остальными клубами РПЛ образовалась пропасть, хотя тот же «Локомотив» еще недавно котировался выше «Краснодара». Железнодорожники набрали только пять очков, а на их триумф выставлен коэффициент 40.0. На такой же можно поставить, если верите в «Динамо».

Игроки &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол. ЦСКА за 13 лет лишь раз обыграл «Динамо» в гостях. Отъезд Захаряна поможет подправить статистику

Шансы остальных коллективов распределились следующим образом:

  • «Ростов» и «Урал» — по 99.0;

  • «Крылья Советов» — 150;

  • «Сочи» и «Ахмат» — 500;

  • «Рубин» — 1500;

  • «Балтика» — 2500;

  • «Оренбург» — 3500;

  • «Факел» и «НН» — 5000.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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