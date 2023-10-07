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Сегодня, 16:15

«Краснодар» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Краснодар» — «Ростов» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Игроки «Краснодара» празднуют гол.
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара»
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7 октября «Краснодар» дома примет «Ростов». Игра 11-го тура пройдет на «Краснодар Арене», начало в 19.00 по московском времени. Трансляция с 18.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в южном дерби можно поставить с коэффициентом 1.67, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.13 (24%), успех «Ростова» — за 5.43 (16%).

Команда Валерия Карпина свела вничью три последних матча в РПЛ. На то, что она не уступит и «Краснодару», котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

В семи предыдущих встречах с участием «Ростова» случился обмен голами. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.92, на «обе забьют — нет» — за 1.87.

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Очень серьезный коэффициент хотя бы на один забитый «Ростовом» мяч — 1.62.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Краснодара» за 6.60.

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«Реал» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире