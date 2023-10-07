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Сегодня, 14:15

«Реал» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Осасуна» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Винисиус.
Фото Global Look Press
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7 октября лидер чемпионата Испании «Реал» в девятом туре сыграет с «Осасуной». Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17.15 по московскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Гильермо Куадра.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Осасуна

«Реал» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность такого исхода — примерно 77%. Успех «Осасуны» котируется за 10.0 (7%), ничья — за 6.17 (16%).

Мадридцы забивают в среднем два гола за 90 минут в этом сезоне ла лиги. ИТБ1 (1.5) идет за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.06. Можете повысить ставки: ИТБ1 (2.5) оценен в 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.74.

Общий тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

«Осасуна» забила в двух последних матчах на поле «Реала». Условие «обе забьют» выставлено за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.82.

На 10 и более ударов в створ в этом матче котировка — 1.85, на девять и меньше — тоже 1.85.

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