26 июля «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в первом туре группового этапа Кубка России. Команды рассудит Роман Сафьян. Поединок состоится на «Самара Арене» в 18.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 18.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на зелено-бело-синих можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 47% вероятности. Успех калининградцев оценили в 4.02 (25%). Котировка на ничью — 3.52 (28%).

«Балтика» еще ни разу не обыгрывала «Крылья Советов» в Самаре. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4020 рублей.

В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих встречах волжане сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Богдана Овсянникова, доступен коэффициент 2.50.

В XXI веке самарцы сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен голами представлен за 1.87, обратный рынок — за 1.92.

Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким результатом дали за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Калининградцы — явные аутсайдеры встречи. В первом спустя 25 лет поединке в высшем дивизионе коллектив Сергея Игнашевича всухую уступил «Сочи» (0:2). Тогда как волжане стартовали в РПЛ с победы над крепким «Ахматом» (2:1). В прошлом сезоне грозненцы финишировали в чемпионате на пятой строчке.

«Балтика» прежде никогда не обыгрывала зелено-бело-синих в Самаре. В трех последних визитах сине-белые и вовсе не смогли поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Не стоит ждать того, что тенденция переломится сейчас. Да и «Крылья» точно готовы к тому, чтобы забить как минимум столько же, сколько и в Грозном.

Рекомендуемая ставка: «Крылья Советов» забьют больше 1.5 мяча за 2.05.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки