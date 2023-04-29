29 апреля лидер чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча 25-го тура состоится на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Букмекеры отдали предпочтение «Зениту». На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность исхода — примерно 57%. Успех «Крыльев» доступен за 4.89 (18%), ничья — за 3.99 (25%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае выполнения условия принесет выплату в 3990 рублей.

Считаете, что самарцы не проиграют петербуржцам на своем поле в третьем матче подряд? Вариант 1Х идет за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03.

«Зенит» пропустил в пяти из девяти встреч в весенней части сезона. На гол «Крыльев» котировка — 1.53.

Отличный коэффициент предложен на обмен результативными ударами — 1.81. Противоположный исход можно взять за 1.99.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Зенит» на прошлой неделе очень здорово смотрелся в матче с «Динамо» и закономерно победил 3:1. Снова был шикарен Малком, который сделал 2+1. Под конец чемпионата бразилец будет серьезно мотивирован, чтобы выиграть гонку бомбардиров и соблазнить какой-нибудь большой клуб — ранее сообщалось, что в нем заинтересован «ПСЖ».

«Крылья» находятся в ужасной форме: выиграли только одну из десяти предыдущих встреч во всех турнирах при пяти поражениях. Дома самарцы не знают успеха на протяжении четырех игр. Состояние команд намекает на то, что черная серия хозяев продлится.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.73.