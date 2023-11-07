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Сегодня, 15:28

«Лацио» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лацио» — «Фейеноорд» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Фейеноорд».
Фото Global Look Press
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«Лацио» и «Фейеноорд» 7 ноября в Риме проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Стадио Олимпико» прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Шимон Марчиняк из Польши — главный арбитр встречи.

Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фейеноорд

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд близкие шансы на успех. Победа «Лацио» доступна за 2.63, «Фейеноорда» — за 2.68. Вероятность первого исхода — примерно 38%, второго — 37%. Ничья оценена в 3.43 (25%).

Если думаете, что команды забьют на двоих минимум два мяча, возьмите ТБ 2.5 за 1.82. Противоположные ТМ 2.5 идут за 2.01.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.23.

Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). «Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

«Фейеноорд» возглавляет группу E, одержав две победы и забив семь мячей в трех играх (в среднем — 2.33 за 90 минут). ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Фейеноорд
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