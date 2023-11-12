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Сегодня, 14:15

«Лацио» — «Рома»: где смотреть матч серии А 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Ромелу Лукаку («Рома»).
Фото Global Look Press
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12 ноября в 12-м туре чемпионата Италии «Рома» сойдется с «Лацио». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Давиде Массы. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.61, что составляет приблизительно 34% вероятности. Ничья доступна за 3.05 (33%), триумф «орлов» — за 3.00 (33%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 2.02, Ф2(0) — за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61. «Обе забьют» дали за 1.97, обратный рынок — за 1.84.

В предыдущем сезоне «волки» не поразили ворота «Лацио» ни разу. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 3.06.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.95.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 5.81;

  • 0:0 — за 6.10;

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 7.47.

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