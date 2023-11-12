Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
12 ноября в 12-м туре чемпионата Италии «Рома» сойдется с «Лацио». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Давиде Массы. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.61, что составляет приблизительно 34% вероятности. Ничья доступна за 3.05 (33%), триумф «орлов» — за 3.00 (33%).
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 2.02, Ф2(0) — за 1.78.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61. «Обе забьют» дали за 1.97, обратный рынок — за 1.84.
В предыдущем сезоне «волки» не поразили ворота «Лацио» ни разу. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 3.06.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.95.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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