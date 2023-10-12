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Сегодня, 15:15

Латвия — Армения: где смотреть матч квалификации Евро-2024 12 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Латвия — Армения 12 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Наир Тикнизян.
Фото Getty Images
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12 октября сборные Латвии и Армении схлестнутся в седьмом туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Встреча пройдет в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI. Старт трансляции в 18.50 мск. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
12 окт, 19:00. Skonto (Рига)
Латвия
Армения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Армению фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (29%), успех Латвии — за 4.17 (19%).

На то, что проигравшие шесть последних матчей «11 волков» наконец не уступят, котировка — 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен голами можно взять за 1.91, противоположный результат — за 1.83.

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На то, что в этом матче отличится полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, предложено поставить за 4.20. На гол Наира Тикнизяна из «Локомотива» — за 6.20.

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