12 октября сборные Латвии и Армении схлестнутся в седьмом туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Встреча пройдет в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI. Старт трансляции в 18.50 мск. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Армению фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (29%), успех Латвии — за 4.17 (19%).

На то, что проигравшие шесть последних матчей «11 волков» наконец не уступят, котировка — 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен голами можно взять за 1.91, противоположный результат — за 1.83.

На то, что в этом матче отличится полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, предложено поставить за 4.20. На гол Наира Тикнизяна из «Локомотива» — за 6.20.

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