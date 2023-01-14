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«Лечче» — «Милан»: прогноз на матч серии А 14 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лечче» — «Милан» 14 января 2023 года
Евгений Коростелев
Браим Диас.
Фото Global Look Press
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14 января в чемпионате Италии один из лидеров «Милан» сыграет с занимающим место в середине таблицы «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Милан

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу россонери коэффициент — 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Лечче» — за 5.70 (15%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Вариант «Лечче» не проиграет» идет за 2.30. Команда Марко Барони не уступает в серии А уже пять матчей кряду.

На тотал больше 2.5 гола котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

«Милан» в этом сезоне забивает без малого два мяча за игру: ИТБ2 (1.5) доступен за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.00. Хотя бы один точный удар игроков «Лечче» оценен в 1.65.

На победу россонери хотя бы в одном тайме коэффициент скромный — 1.35, а вот на желто-красных он — 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа «Милана» 1:0 за 6.10.

 
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Прогноз и ставка на матч «Лечче» — «Милан»

«Милан» потерпел две неудачи подряд: сначала упустил победу в игре чемпионата с «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте, а затем в дополнительное время вылетел из Кубка Италии от «Торино» (0:1). Команде Стефано Пиоли явно нужно подумать над происходящим и стать более сконцентрированными, иначе потягаться с «Наполи» так и не получится.

Встреча с «Лечче» — неплохая возможность перезагрузиться и начать все заново на этом небольшом отрезке. Хотя соперник на подъеме: выиграл три из пяти последних матчей, а два других свел вничью. Однако заряженности на результат и разницы в классе «Милану» должно хватить, чтобы увезти со стадиона «паприканцев» три очка.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.

 

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ФК Лечче
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