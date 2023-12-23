23 декабря «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 18-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «Ливерпуля» оценили в 2.40, это около 38% вероятности. На победу «Арсенала» предложили котировку 2.82 (35%). На ничью — 3.66 (27%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.59, обратный вариант доступен за 2.35.

Триумф мерсисайдцев с форой (0) идет за 1.75. Этот же рынок на «канониров» имеется за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.82.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

В прошлом туре красные не дожали «МЮ» (0:0) и пропустили на первое место «канониров». В середине недели парни Юргена Клоппа оторвались за эту осечку в Кубке Лиги на «Вест Хэме» (5:1), а на выходных выйдут на поле лишь с одной мотивацией — вернуть себе первое место и стать рождественским чемпионом АПЛ. Но с лондонцами просто не будет: они обладают одной из самых неудержимых атак чемпионата: в среднем за 90 минут отличились ровно дважды. Мерсисайдцы забивают примерно столько же (2.12 мяча), поэтому стоит ожидать яркой разборки. Тем более в предыдущем сезоне соперники зажгли на «Энфилде» (2:2)

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.11 (если будет ровно три гола, случится возврат).

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки