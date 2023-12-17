17 декабря в центральном матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19.30 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч останется за «Ливерпулем». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), триумф «Юнайтед» — за 7.25 (11%).

Если верите в тен Хага и компанию, как Василий Уткин поверил в нее во встрече против «Баварии», возьмите Х2 за 2.90.

Эксперты уверены, что соперники покажут яркий футбол: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 3.00.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.40.

Очень вероятен гол Салаха, который в середине недели пропустил матч ЛЕ против «Юниона» (1.85). Также в составе «Ливерпуля» отличные шансы отличиться у Нуньеса и Диаса — 2.10 и 2.70 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В «МЮ» эпидемия травм, а к игре с «Ливерпулем» выпал еще и Бруну Фернандеш — у него перебор желтых карточек. Не будет также Магуайра, Каземиро, Эриксена, Мартинеса, Маунта, Санчо, Маласии и Диалло, а участие Линделефа, Марсьяля и Шоу под вопросом. По сути, отсутствует целая команда. В такой ситуации, да еще и в нынешней форме, соперничать с мерсисайдцами манкунианцам будет не под силу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.

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