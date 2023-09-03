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Сегодня, 11:15

«Локомотив» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Балтика» 3 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 сентября московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра седьмого тура РПЛ пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Показана она будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Балтика

3 сентября в седьмом туре чемпионата России «Балтика» приедет в гости к «Локомотиву». Игра пройдет в Черкизове на «РЖД Арене», начало в 15.15 по московскому времени. В прямом эфире с 15.00 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главный арбитр встречи — Артем Любимов.

«Локомотив» идет фаворитом игры. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Балтики» — за 4.18 (22%).

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Только в одном матче этого сезона «Балтика» проиграла с разницей более двух мячей. Ф2(+1) идет за 1.59, Ф1(-1) — за 2.44.

В четырех из пяти предыдущих матчей с участием москвичей было забито меньше трех мячей, такая же статистика и у «Балтики». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.

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Обмен результативными атаками можно взять за 1.73, противоположный результат — за 2.09.

«Локомотив» забил по одному мячу в шести предыдущих встречах во всех турнирах. На повторение ситуации коэффициент — 2.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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