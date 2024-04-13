13 апреля «Локомотив» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ. Поединок на «РЖД Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на matchtv.ru, канале «Матч ТВ» и сайте компании Winline стартует в 19.25 мск.

Эксперты компании Winline скорее ждут успеха армейцев. На команду Владимира Федотова предложили коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности исхода. Выигрыш парней Михаила Галактионова доступен за чуть большие 2.85 (34%). Ничья оценена в 3.55 (27%).

Железнодорожники не уступили в 15 из 16 последних матчей на «РЖД Арене». На повторение популярного результата (1Х) можно сыграть за 1.58.

Победа ЦСКА с форой (0) идет за 1.80. Идентичная фора на хозяев — за 2.02.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в идентичные 1.99.

В четырех из шести матчей в 2024-м игроки «Локо» забили меньше двух мячей. ИТМ 1.5 на хозяев доступен по 1.57. Тот же вариант на армейцев дали в линии за 1.65.

Обмен результативными ударами представлен за 1.63, противоположный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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