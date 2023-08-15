Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз на матч ATP Цинциннати Лоренцо Сонего — Александр Шевченко 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Лоренцо Сонего.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 августа молодой актив российского тенниса Александр Шевченко в первом круге «мастерса» в Цинциннати сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча начнется не ранее 20.40 по московскому времени, в России она показана не будет. Для спортсменов это будет первая очная игра.

Петра Квитова. Петра Квитова — Анна Блинкова: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что дальше пройдет Сонего. На победу итальянского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность этого исхода — приблизительно 65%. Триумф Шевченко доступен за 2.48 (35%).

Если поставить 1000 рублей на российского теннисиста и дождаться его победы, можно стать обладателем 2480 рублей.

Верите, что Александр навяжет борьбу более рейтинговому сопернику? Ф2(+2.5) гейма идет за 1.91, Ф1(-2.5) — за 1.88.

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.92.

Победу Шевченко хотя бы в одной партии можно оформить за 1.55. В этом сезоне Александр шесть раз играл с соперниками из Италии на уровне ATP и в каждом взял минимум сет.

Если в матче будет тай-брейк, сыграет ставка с коэффициентом 2.15. Если не будет — 1.64.

Дарья Касаткина. Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Сонего — Александр Шевченко

У Сонего в этом сезоне мало что получается на харде — ни на одном турнире он не вышел даже в четвертьфинал. Из 18 матчей на этом покрытии в 2023-м он проиграл 10. В Торонто Лоренцо вылетел уже в первом круге от Маррея — прямо скажем, со жребием ему там не повезло.

Если смотреть с позиции рейтинга, то в Цинциннати противник у итальянца попроще. С другой стороны, Шевченко в этом сезоне прогрессирует, навязывает борьбу даже топовым спортсменам. В основу американского «мастерса» он пробился через квалификацию, победив небезызвестных Фучовича и Шварцмана, то есть уже приспособился к местным кортам.

Думаю, у Александра есть все шансы как минимум потрепать нервы Лоренцо, а как максимум — преподнести небольшую сенсацию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) гейма за 1.91.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
0
Читайте также
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Севилья»: Василий Уткин считает, что команда Гвардиолы легко заберет трофей