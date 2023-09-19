Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В одном из поединков первого игрового дня действующий победитель турнира «Манчестер Сити» примет «Црвену Звезду». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» организуют прямую трансляцию с 21.45 мск.
В букмекерской компании Winline не сомневаются, что хозяева заберут три очка: взять победу «Ман Сити» предлагают с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 80% вероятности. Успех команды Барака Бахара оценен в почти нереалистичные 35.0 (3%). Котировка на ничью не менее внушительная — 14.0 (7%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 35 000 рублей.
В последний раз «Црвена Звезда» выступала на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличилась лишь в одном поединке. Рынок на то, что красно-белые не огорчат коллектив Хосепа Гвардиолы, идет за 1.64.
За три дня до свидания с чемпионом Сербии горожане разобрались с «Вест Хэмом» (3:1). Аналитики считают, что старт небесно-голубых в главном клубном турнире Европы получится сверхрезультативным: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 3.5 — за 2.43.
Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись голами с соперниками в пяти из семи игр во всех соревнованиях.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — виктория манкунианцев 3:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.00.
Сербский клуб не выступал в групповом турнире Лиги чемпионов с сезона-2019/20: тогда он занял последнее место в квартете с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом». Красно-белые победили лишь однажды — прихлопнули греков в Белграде (3:1). Остальные пять встреч «Црвена Звезда» проиграла с общим итогом 0:19. Нынешняя кампания не обещает стать успешнее: парни Барака Бахара влетели в двух предыдущих поединках из трех — оба прошли в гостях. И это в Суперлиге Сербии — что уж говорить о выезде к сильнейшей команде Европы.
Горожане же постепенно привыкли обходиться без Кевина де Брейне: в двух недавних матчах АПЛ разнесли «Фулхэм» и «Вест Хэм» со счетом 8:2. В атаке сверкает не только Эрлин Холанн, но и Хулиан Альварес, Фил Фоден и Бернарду Силва. В первом в истории столкновении с манкунианцами «Звезде» маячит звонкий разгром — нет никаких оснований полагать, что на «Этихаде» красно-белых ждет легкая прогулка.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-3.5) за 2.26.
18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -