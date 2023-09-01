2 сентября в четвертом туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 17.00 по московскому времени. Матч обслужит рефери Майкл Оливер. В России легально не показывают английский футбол.

Букмекерская компания Olimpbet совершенно не верит в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили гигантский коэффициент 16.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 8.25 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.18 (83%).

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«Сити» забивал «дачникам» два и более мяча в 15 поединках подряд. Тотал больше 2.5 гола в новой встрече доступен за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.95.

Букмекеры не верят, что соперники обменяются уколами. Опция «обе забьют» предложена за 2.12, обратный рынок — за 1.73.

В трех турах парни Хосепа Гвардиолы пропустили всего один мяч, поэтому букмекеры не верят в точный выстрел от «Фулхэма». Вариант, что гости не забьют, котируется за 1.81.

Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.59. Счет 3:0 оценен в 6.79, а результаты 1:0 и 4:0 идут за равные 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Фулхэм» после трех туров плывет в середине таблицы — «дачники» по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. Причем команда Силвы украла очки даже у «Арсенала» (2:2). А в Кубке лиги она выбила «Тоттенхэм» (1:1, 5-3 пен.).

А «горожане» пока спокойно подтверждают звание чемпиона: они — единственный клуб АПЛ, который выиграл все три матча на старте. Парни Пепа пропустили всего один мяч — это тоже лучший результат в лиге. В предпоследнем туре они переиграли мощный «Ньюкасл» (1:0), а перед этим забрали у «Севильи» победу в Суперкубке Европы. «Фулхэм» «горожане» победили в 14 матчах подряд и забили ему в 30 поединках кряду. Причем в 15 последних встречах лондонцам залетело по два мяча и больше.

Гости попытаются продолжить удачную серию с английскими топами, но пропасть в классе, история встреч и стабильная игра «Сити» против соперников разного уровня не оставят «Фулхэму» ни одного шанса.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.99.

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