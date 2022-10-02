Главное событие девятого тура АПЛ — манчестерское дерби. «Ман Сити» встретится с «МЮ» на стадионе «Этихад» в 16.00 по московскому времени, арбитром назначен Майкл Оливер. В России игры чемпионата Англии не показывают.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей практически нет шансов на успех: коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» — 7.90, это всего около 12% вероятности. Выигрыш «горожан» доступен с котировкой 1.37 (72%), ничья идет за 5.90 (16%).

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«Манчестер Сити» показывает выдающуюся игру в атаке: в семи стартовых турах команда забила больше всех в лиге — 23 гола, в среднем это безумные 3.3 мяча за матч. Лидер нападения «горожан» — Эрлинг Холанн: норвежец уже 11 раз поразил ворота. Ждете еще один перформанс от команды Гвардиолы? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.07, ИТМ1 (2.5) — в 1.75.

У «горожан» травмирован основной защитник Эмерик Ляпорт, который еще ни разу в этом сезоне не выходил на поле. Без него команда иногда проваливается в обороне: пропустила трижды от «Ньюкасла», дважды — от «Кристал Пэлас».

У «МЮ» тоже травмирован один центральный защитник. Харри Магуайр не сыграет в дерби и пропустит около двух недель — центрбек сломался в игре за сборную Англии в Лиге наций. Его отсутствие вряд ли сильно скажется на гостях: он вывалился из основы «Юнайтед» и в этом сезоне отыграл в АПЛ лишь 190 минут. Без него команда очень мало пропускает — три гола за последние шесть матчей во всех турнирах.

В атаке «красные дьяволы» выглядят не так мощно: в этом сезоне АПЛ в среднем за матч выдавливают 1.3 мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 3.70, обратный рынок — за 1.28.

Ориентировочные составы команд на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диас, Аканжи, Стоунс — Родри, Гюндоган, де Брейне — Грилиш, Холанн, Фоден.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Маласия, Мартинес, Варан, Далот — Каземиро, Мактоминай, Эриксен — Рэшфорд, Санчо, Фернандес.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча выглядят следующим образом:

• победа «Сити» 2:0 идет за 7.60;

• 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 9.00.