23 февраля в Англии состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.45 мск. Первый матч завершился со счетом 2:2.

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом встречи. Победа манкунианцев в основное время доступна с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Барселоны» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 90 минут в случае его осуществления принесет выплату в 3700 рублей.

«Барселона» не проиграла «МЮ» в трех последних матчах. На то, что каталонцы снова не уступят, котировка — 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. У манкунианцев четыре из пяти последних матчей получились «верховыми», у каталонцев — три из пяти.

Обмен голами, как в первом матче, предложен за 1.71. Противоположный исход — за 2.14.

На очередной гол Маркуса Рэшфорда коэффициент — 2.60. На точный удар Роберта Левандовски — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

ничья 1:1 — за 6.60;

1:0 в пользу «МЮ» — за 8.00;

2:1 — за 8.40.

Проход «МЮ» в следующий раунд можно взять за 1.63, проход «Барсы» — за 2.37.