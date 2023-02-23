23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В первой игре топ-клубы выдали яркую ничью 2:2, теперь определение победителя пары полностью зависит от встречи на «Олд Траффорд». Арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры отдали предпочтение «красным дьяволам»: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.26, вероятность — около 43%. Успех каталонцев доступен за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).

Считаете, что команды снова не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Поставить на победу хозяев с учетом дополнительного времени и серии пенальти и проход в следующий раунд можно за 1.67. Этот рынок на гостей доступен за 2.28.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «МЮ» 1:0 — за 8.10;

• успех хозяев 2:1 — за 8.50.

В первом матче команды подарили яркую ничью 2:2, предстоящая игра тоже может получиться результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

В игре на «Камп Ноу» соперники не забили в первом тайме, но обменялись голами в начале второго в течение двух минут (с 50-й по 52-ю). В предстоящем матче, вероятно, снова отличатся оба соперника. «Барселона» в этом сезоне пропускала в каждой игре еврокубков — даже чешская «Виктория Пльзень» на групповом этапе ЛЧ забила каталонцам три мяча за два матча. «Ман Юнайтед» тоже не всегда выступает надежно: пропускал в трех из последних пяти игр во всех турнирах, дважды — по два мяча.

При этом обе команды отлично атакуют: «красные дьяволы» за 13 матчей 2023 года лишь однажды забили меньше двух мячей за игру, сине-гранатовые отличались в каждом из тоже 13 матчей в 2023-м.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.