«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Нагучев уверен, что команда Пепа раздавит соперника

29 октября в 18.30 по московскому времени в 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Текущий сезон тяжело складывается для «МЮ». В девяти турах АПЛ «красные дьяволы» набрали 15 очков и располагаются лишь на восьмой позиции в таблице. Впрочем, в последнее время они стали выправлять ситуацию. В четырех предыдущих матчах в премьер-лиге манкунианцы обыграли «Бернли» (1:0), уступили «Кристал Пэлас» (0:1) и одолели «Брентфорд» (2:1) с «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А в последней встрече в Лиге чемпионов подопечные Эрика тен Хага минимально победили «Копенгаген» (1:0), но до этого потерпели поражение от «Баварии» (3:4) и «Галатасарая» (2:3). С тремя очками команда идет на третьем месте в группе A.

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Проблемы «Манчестер Юнайтед» во многом связаны с низкой эффективностью нападения. «Красные дьяволы» делят с «Вулверхэмптоном» только 11-ю строчку в АПЛ по результативности (11 мячей). Никак не может найти свою игру Маркус Рэшфорд, который забил всего один гол во всех турнирах. Благо раззабивался Скотт Мактоминей. Шотландец дважды поразил ворота «Брентфорда» в компенсированное время, а затем отличился в матче против «Шеффилд Юнайтед».

В какой форме «Манчестер Сити»

В последнее время «Сити» неровно выступает в чемпионате Англии. В пяти предыдущих турах «горожане» одержали три победы при двух поражениях. На этом отрезке они обыграли «Вест Хэм» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:0), уступили «Вулверхэмптону» (1:2) с «Арсеналом» (0:1) и взяли верх над «Брайтоном» (2:1). Набрав 21 очко в девяти матчах, манкунианцы занимают второе место в таблице. Впрочем, их отставание от лидирующего «Тоттенхэма» незначительное — пять баллов при игре в запасе. При этом в Лиге чемпионов команда не допускает осечек. Подопечные Пепа Гвардиолы с одинаковым счетом 3:1 победили «Црвену Звезду», «Лейпциг» и «Янг Бойз», что позволяет им возглавлять свою группу.

В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» не так впечатляюще, как обычно, действует в атаке и располагается на шестой позиции по забитым мячам (19). Во встречах с «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» «горожане» в общей сложности отметились одним голом. В то же время в последнем матче в премьер-лиге против «Брайтона» манкунианцы забили два мяча уже в первые 19 минут и довели игру до победы. В составе «Сити» отличились Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. Они же лидируют в команде по системе «гол+пас». В активе норвежца 11 мячей и два ассиста во всех турнирах, у аргентинца семь голов и четыре результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В последнее время очные встречи команд проходят с большим преимуществом «Сити». «Горожане» выиграли четыре из пяти предыдущих матчей во всех турнирах. В прошлом сезоне АПЛ на своем поле «Сити» разгромил «Юнайтед» (6:3), но затем уступил в гостях (1:2). Однако подопечные Гвардиолы сумели взять реванш в финале Кубка Англии (2:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 29 октября

«Дерби Манчестера спрогнозировать достаточно просто. Вот увидите, что «Сити» выиграет и забьет больше двух голов. На это дают отличный коэффициент», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ условие «победа «Сити» и ИТБ2 (2.5)» можно взять за 3.30.

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