Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 26 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 26 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в третьем туре АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
26 авг, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на «красных дьяволов» — 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 9.25 (9%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 5.99 (16%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном результате принесет 5990 рублей.

В прошлом сезоне соперники пересеклись четыре раза — кроме двух встреч в чемпионате провели два полуфинала Кубка Лиги. Все поединки закончились сухими викториями «МЮ» с общим счетом 10:0. Непоражение «лесников» в предстоящей игре можно взять за 3.61.

Наиболее ожидаемые экспертами итоги матча включили в себя только победы манкунианцев:

• 2:0 — за 6.98;

• 1:0, 2:1 и 3:0 — за 8.50.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.54. В минувшем сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам в половине из четырех столкновений во всех соревнованиях.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.91, обратный вариант — за 1.90.

Срджан Бабич. «Спартак» пропустил во всех матчах этого сезона. Поможет ли Бабич исправить ситуацию?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Красные дьяволы» начали сезон не лучшим образом: в первом туре с трудом добыли минимальную победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), во втором всухую уступили «Тоттенхэму» (0:2). К третьему игровому уикенду манкунианцы оказались в таблице даже ниже «лесников», которые тоже набрали три очка, но обошли оппонента из-за лучшей разницы голов. «Ноттингем» в первом туре дал бой «Арсеналу» (1:2) на «Эмирейтс», а через неделю дома одолел «Шеффилд» (2:1). Нынешний «МЮ» вряд ли мощнее «канониров» — скорее, наоборот. Команде Стива Купера по силам дать бой нестабильному фавориту.

Рекомендуемая ставка: Ф2(1.5) за 2.00.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года