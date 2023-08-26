Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в третьем туре АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на «красных дьяволов» — 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 9.25 (9%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 5.99 (16%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном результате принесет 5990 рублей.
В прошлом сезоне соперники пересеклись четыре раза — кроме двух встреч в чемпионате провели два полуфинала Кубка Лиги. Все поединки закончились сухими викториями «МЮ» с общим счетом 10:0. Непоражение «лесников» в предстоящей игре можно взять за 3.61.
Наиболее ожидаемые экспертами итоги матча включили в себя только победы манкунианцев:
• 2:0 — за 6.98;
• 1:0, 2:1 и 3:0 — за 8.50.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.54. В минувшем сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам в половине из четырех столкновений во всех соревнованиях.
Рынок «обе забьют» доступен за 1.91, обратный вариант — за 1.90.
«Красные дьяволы» начали сезон не лучшим образом: в первом туре с трудом добыли минимальную победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), во втором всухую уступили «Тоттенхэму» (0:2). К третьему игровому уикенду манкунианцы оказались в таблице даже ниже «лесников», которые тоже набрали три очка, но обошли оппонента из-за лучшей разницы голов. «Ноттингем» в первом туре дал бой «Арсеналу» (1:2) на «Эмирейтс», а через неделю дома одолел «Шеффилд» (2:1). Нынешний «МЮ» вряд ли мощнее «канониров» — скорее, наоборот. Команде Стива Купера по силам дать бой нестабильному фавориту.
Рекомендуемая ставка: Ф2(1.5) за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -