Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Рубин» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» 26 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
Telegram Дзен

26 августа «Рубин» и «Динамо» схлестнутся в шестом туре РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru, канал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности исхода. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 3080 рублей.

Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.

Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• 2:1 в пользу «Рубина» и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.

Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38.

Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Урал» не знает поражений в этом сезоне. «Зенит» прервет удачную серию Гончаренко?

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Динамо»

Несмотря на низкую результативность в очных поединках, в этом сезоне коллективы нередко выдают яркие встречи. «Динамо» с 11 меткими выстрелами — одна из самых забивных команд РПЛ (больше только у трех клубов), «Рубин» же как раз много пропускает — 11 мячей, хуже по этому показателю лишь «Оренбург». Также и у москвичей, и у казанцев за пять туров набралось всего по одной игре, в которой не прошел «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сельта» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире