Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Автомобилист»: где смотреть матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 3 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Автомобилиста».
Фото Официальный сайт «Автомобилиста»
Telegram Дзен

3 апреля «Металлург» и «Автомобилист» проведут первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Усман Дембеле и&nbsp;Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе перед уходом в «Реал» тащит «ПСЖ» к золотому покеру. Но «Ренн» может похоронить планы в 1/2 Кубка Франции

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Магнитки» больше шансов на победу: этот исход предложили с котировкой 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Триумф гостей можно взять за 3.25 (30%), ничья идет за 3.90 (25%).

Выигрыш подопечных Андрея Разина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.64, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.38;

• Ф1(-1.5) — за 2.95, Ф2(+1.5) — за 1.41.

Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo;. «Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант предложен за 1.26.

Комбинированная ставка на победу «Металлурга» и тотал меньше 5.5 гола доступны с котировкой 2.90.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 3 апреля 2024 года

«Балтика» — ЦСКА: москвичи окажутся сильнее на одном из отрезков игры