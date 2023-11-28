Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Милан» — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

28 ноября в одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Иштван Ковач из Румынии — главный судья матча.

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Милана» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.11, что примерно 43% вероятности исхода. Если верите в успех «Боруссии», оформите П2 за 3.46 (29%). Ничья идет за 3.56 (28%).

Если дортмундцы снова не проиграют россонери, сработает ставка за 1.77.

«Боруссия» в этом розыгрыше ЛЧ не дарит яркие матчи — все четыре предыдущих были «низовыми». Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 за 1.96. При этом ТБ 2.5 оценен в 1.83.

Только в трех из 10 предыдущих встреч «Милана» во всех турнирах случился обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.72, «обе забьют — нет» — в 2.14.

В составе хозяев эксперты ждут гола от Оливье Жиру (2.60), а у гостей — от Николаса Фюллькруга или Себастьяна Алле (по 3.60).

Марк-Андре тер Стеген. «Барселона» — «Порту»: без тер Стегена каталонцы не сохранят ворота на замке

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Боруссия»

«Боруссия» играет не слишком результативно в этом розыгрыше ЛЧ — забила всего три мяча и пропустила два (оба от «ПСЖ» в первом матче). «Милан» впервые отличился только в четвертом туре, опять же в игре против парижан. Предстоящая встреча очень важна для обеих команд, потому что поражение может очень многое изменить для обоих коллективов. Поэтому они вряд ли сыграют открыто с первых минут, да и вообще порадуют обилием голов.

Рекомендуемая ставка: «голы в обоих таймах — нет» за 2.08.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
0
Читайте также
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live с Верой Базаровой
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Шахтер» — «Антверпен»: донецкий клуб сохранит шансы на выход из группы?