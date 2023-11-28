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«Шахтер» — «Антверпен»: донецкий клуб сохранит шансы на выход из группы?

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Антверпен» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Винсент Янссен.
Фото Global Look Press
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28 ноября донецкий «Шахтер» проведет важнейший матч группового этапа Лиги чемпионов. В пятом туре украинская команда сразится с «Антверпеном». Чтобы продолжить борьбу за плей-офф турнира, хозяевам нужна только победа. Игра пройдет в немецком Гамбурге на «Фолькпаркштадион» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бартош Франковски из Польши.

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Антверпен

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Шахтеру», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.03. Вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.60 (26%), успех «Антверпена» — за 3.65 (25%).

Если считаете, что гости не уступят, возьмите вариант Х2 за 1.84. Правда, стоит не забывать, что в первом круге сильнее оказались украинцы.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.

Обмен голами можно оформить за 1.73. Если же забьет только одна команда или на табло останутся нули, сыграет пари за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.66.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Антверпен»

В первом туре команды выдали шоу: «Шахтер» уступал 0:2 после первого тайма, но вырвал победу. В той встрече команды на двоих собрали шесть желтых карточек, все — за грубые нарушения правил и срывы атак. Предстоящая игра должна быть не менее боевой, так как соперников устроит только победа, а значит, они будут биться до финального свистка и использовать все возможные способы остановить противника. Предупреждений будет немало.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 желтые карточки за 1.88.

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ФК Антверпен
ФК Шахтер (Донецк)
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