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«Милан» — «Торино»: где смотреть матч Кубка Италии 11 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Милан» — «Торино» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
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11 января в Кубке Италии сыграют «Милан» и «Торино». Встреча команд Ибрагимовича и Миранчука состоится в столице Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Антонио Рапуано.

Италия. Кубок. 1/8 финала
11 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу «россонери» в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 5.00 (18%), на ничью — 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на туринский клуб в случае его триумфа принесет 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 2.10. Также можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.10, ТМ 2.5 — в 1.79.

Эксперты предполагают, что команды не обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.79.

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Верите, что Миранчук снова отличится в матче против «Милана»? Забитый Алексеем мяч идет за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет основного времени — 1:0 в пользу «россонери» за 5.90.

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