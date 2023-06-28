28 июня восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева в полуфинале квалификации Уимблдона сыграет с француженкой Хлоэ Паке. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч между теннисистками пока не открыт.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet решили, что Андреева должна легко ворваться в финальный раунд отбора. На ее победу в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.07, что приблизительно 93% вероятности исхода. Успех Паке доступен за 7.75 (7%).

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В первом раунде Мирра отдала всего четыре гейма испанке Розе Висенс Мас. Еще на один ее крупный триумф с форой (-6.5) котировка — 2.19.

Победа Андреевой 2:0 по сетам идет за скромные 1.32. При этом выигрыш Паке хотя бы одной партии оценен в 3.20.

Тотал больше 18.5 гейма можно оформить за 1.82, ТМ 18.5 — за 1.96.

Счет 6:0 или 0:6 в одном из сетов предложено взять за крупные 5.80. В 1/2 финала квалификации «Ролан Гаррос» Андреева как раз повесила «баранку» — колумбийке Аранго.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Хлоэ Паке

В стартовом раунде Андреева легко победила испанку Висенс Мас, хотя для нее это был дебютный матч на траве. Россиянка блестяще продумывала и исполняла комбинации, запутывая соперницу. Было видно, что Мирра не испытывает никаких сложностей на новом покрытии, а значит от нее можно ждать еще одного прорыва на крупном турнире.

Для Паке игра против мексиканки Сакариас стала восьмой в карьере на траве, и она добилась всего третьей победы. Прежде она шла на серии из четырех поражений подряд — последний успех случился аж в 2019-м. Так что француженка находится в одних с Андреевой условиях, ну а по качеству игры и классу исполнения она явно уступает россиянке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.67.

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