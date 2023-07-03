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Мирра Андреева — Ван Сиюй: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева — Ван Сиюй 4 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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4 июля свой первый матч в основной сетке Уимблдона проведет 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с 65-й ракеткой мира китаянкой Ван Сиюй. Встреча начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисистки еще ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Андрееву фаворитом поединка. На победу юной российской звезды можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность этого исхода высока — около 66%. Успех Ван предложен за 2.58 (34%).

Ставка в 1000 рублей на китаянку в случае положительного для нее результата принесет выигрыш в 2580 рублей, а чистая прибыль составит 1580 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.91, ТМ 21.5 — очень близкими 1.90. В квалификации Андреева закрыла двух из трех соперниц, разыграв с ними 15 и 16 геймов соответственно.

Победа Сиюй с форой (+3.5) гейма идет за 1.83, а триумф Мирры с гандикапом (-3.5) — за 1.98.

Индивидуальный тотал выигранных Андреевой геймов меньше 12.5 предложено взять за 1.77, больше — за 1.99.

Эксперты считают, что россиянка выйдет в следующий раунд, победив в двух сетах. На такой результат котировка — 2.17.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Ван Сиюй

Андреева прекрасно отыграла первые два раунда квалификации, но в финале против немки Тамары Корпач испытала нешуточные проблемы. Россиянка вела 3:1 и имела два брейк-пойнта во втором сете, но отдала его 5:7. Дожать соперницу удалось только в решающей партии. А что напрягло, так это игра Мирры на собственной подаче — она слишком часто позволяла немке цепляться за брейк (Корпал реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов).

Против Ван с такой игрой в своих геймах Андреевой будет непросто. Китаянка — резкая девушка, которая неплохо выходит на мяч и атакует. В этом сезоне на траве она провела восемь матчей и выиграла пять из них, а уступила только Саккари, Киз и Марино. С первыми двумя, которые очень сильно пробивают по мячу, китаянка доигралась до тай-брейков. Так что удержаться за Миррой ей также по силам.

Рекомендуемая ставка: победа Ван с форой (+3.5) гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Мирра Андреева
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