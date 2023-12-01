В первый день зимы, 1 декабря, «Монца» в чемпионате Италии сыграет с «Ювентусом». Встреча 14-го тура состоится на арене «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ювентус» убедительным фаворитом матча. На победу туринского суперклуба можно поставить с коэффициентом 2.04, что примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.48 (29%), успех «Монцы» — за еще большие 3.88 (22%).

В прошлом сезоне бело-красные дважды одолели «Юве» в чемпионате. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет пари за 1.91. Если этого не произойдет, тогда пройдет ставка за 1.90.

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей в серии А, причем трижды туринцы добились успеха со счетом 1:0. Такой исход предложен за 10.25.

Прогноз и ставка на матч «Монца» — «Ювентус»

В этом матче не стоит искать подвоха. «Ювентус» ничьей с «Интером» (1:1) и победой над «Миланом» (1:0) чуть ранее доказал, что возвращается в элиту. Второе место в таблице в двух очках от нерадзурри также это подтверждают. Команда Массимо Аллегри выиграла девять из 13 матчей сезона и уступила лишь раз.

«Монца» идет на восьмой строчке в серии А, победив лишь четырежды при шести ничьих и трех поражениях. Причем все неудачи команда потерпела в играх с топами: «Ромой» (0:1), «Аталантой» (0:3) и «Интером» (0:2), не забив им ни одного мяча. В битве с «Ювентусом» «брианцоли» ждет такая же участь.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.04.

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