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Сегодня, 12:15

«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 22 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Global Look Press
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22 июля чемпион России «Зенит» откроет новый сезон матчем против «Нижнего Новгорода». Игра состоится на арене «Нижний Новгород» и начнется в 15.15 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 15.10 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Зенит» наберет первые три очка в новом сезоне. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.19 (23%), успех «НН» — за 5.78 (15%).

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«Нижний Новгород» лишь раз в четырех официальных матчах не проиграл «Зениту». На вариант 1Х коэффициент сладкий — 2.41.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 2.5 — в 1.99. В обеих играх прошлого сезона команды пробили «верх».

Шикарная котировка на два и более гола в исполнении «Зенита» — 1.71. Хотя бы один забитый «Нижним» мяч предложено оформить за 1.64.

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Считаете, что результативными окажутся обе половины встречи? Такое условие доступно за 1.75.

Эксперты считают, что матч с наибольшей долей вероятности завершится победой «Зенита» со счетом 1:0. Коэффициент — 6.60.

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