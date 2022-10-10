10 октября в 10-м туре АПЛ состоится матч 16-й и 20-й команд — «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест». Игра состоится на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор. В России посмотреть встречу не получится.

Команда Стивена Джеррарда — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Ее успех можно взять за 2.08, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф «Ноттингема» — за 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3500 рублей.

Считаете, что «Ноттингем» прервет серию из пяти поражений подряд? Вариант 1Х идет за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

Обмен голами можно взять за 1.84, обратный исход — за 1.96.

Если вам кажется, что аутсайдеры устроят кровавую бойню и все закончится удалением, оформите его за 2.80. Также за 11.0 можно взять красную карточку в первом тайме, за 7.00 — во втором.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

ничья 1:1 доступна за 6.40;

победа «Виллы» 1:0 — за 7.00;

успех 2:1 — за 8.40.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

«Ноттингем», несмотря на глобальные трансферные изменения, по-прежнему очень плох — серия из поражений растянулась до пяти матчей. «Вилла» набрала всего на четыре очка больше (восемь против четырех), но она не проигрывает на протяжение трех туров и на этом отрезке даже отобрала очки у «Сити» (1:1). Команда Джеррарда наверняка возьмет очки и в ближайшей встрече.

Стоит отметить, что у обеих команд большие проблемы с атакой: и та и другая забили по шесть мячей. Бирмингемцы еще и пропускают немного — 10 голов в восьми встречах. Скорее всего, игра с «Ноттингемом» получится «низовой».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.78.